Рубль растет к доллару и снижается к евро на старте торгов, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.03 мск среды, 2 декабря, вырос на 2 копейки — до 75,87 рубля, курс евро — на 5 копеек, до 91,54 рубля.

Февральский фьючерс на нефть Brent снизился на 0,76% — до 47,06 доллара за баррель, а на нефть WTI — на 0,65%, до 44,26 доллара за баррель.

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