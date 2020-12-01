«Газпром» предложил построить в Германии завод по производству водорода

«Газпром» предлагает построить в Германии завод по производству водорода. Об этом заявил начальник управления энергосбережения и экологии компании Александр Ишков, передает ТАСС.

По его словам, завод можно расположить на севере ФРГ, в районе выхода газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

«Кратко о наших предложениях по сотрудничеству, которое мы ведем широко, но один из таких вариантов — это строительство крупного завода для пиролиза метана непосредственно в точке выхода газопровода «Северный поток»», — рассказал Ишков.

Он добавил, что углеродный след этого предприятия будет составлять 1,2-1,6 кг СO2 на килограмм водорода, то есть почти в 3 раза меньше, чем критерий ЕС.

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