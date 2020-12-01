Путин спрогнозировал спрос на нефть в ближайшие пять лет
Бернст Ю.
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Российский президент Владимир Путин спрогнозировал спрос на нефть в ближайшие пять лет, передает РИА «Новости».
По мнению Путина, спрос на нефть в мире в ближайшие пять лет будет расти на 1%, а затем станет снижаться на 0,1% в год.
При этом ожидаемый среднегодовой темп роста мирового спроса на продукцию нефтехимии составляет порядка 4%.
«Это очень перспективно», — заключил глава государства.
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