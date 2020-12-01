Стало известно, во сколько обойдутся новогодние украшения для дома в этом году

Покупка живой ели и новогоднего декора может обойтись россиянам в среднем в 3 350 рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сервис для размещения объявлений «Авито».

«Тем россиянам, которые в этом году захотят купить полный набор украшений, живую ель и новогодний венок, праздничная обстановка обойдется в среднем в 3 350 рублей», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что на покупку искусственной елки и новогодних украшений придется потратить около 4 550 рублей.

Средняя цена живой ели в ноябре на «Авито» составила 300 рублей, а искусственной — 1 500 рублей. Гирлянды россияне выставили на продажу в среднем за 650 рублей, а мишуру — за 500 рублей.

На елочные игрушки средняя цена составила 400 рублей, при этом звезду для ели в можно купить за 500 рублей, а рождественский венок — за 1000 рублей.

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