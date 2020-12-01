Саммит ОПЕК+ перенесли на более поздний срок

Министерская встреча стран ОПЕК+, намеченная на 1 декабря, пройдет в четверг, 3 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо, которое было разослано делегатам стран-участниц организации. Два источника в ОПЕК подтвердили агентству информацию о переносе заседания.

В письме указывается, что оно начнется в 16.00 по мск. Совещание состоится в формате видеоконференции.

Министры ОПЕК на встрече, прошедшей 30 ноября, не приняли решение по уровням нефтедобычи. Они решили провести дополнительные консультации.

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