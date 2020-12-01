Саммит ОПЕК+ перенесли на более поздний срок
Антон Демидов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Министерская встреча стран ОПЕК+, намеченная на 1 декабря, пройдет в четверг, 3 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо, которое было разослано делегатам стран-участниц организации. Два источника в ОПЕК подтвердили агентству информацию о переносе заседания.
В письме указывается, что оно начнется в 16.00 по мск. Совещание состоится в формате видеоконференции.
Министры ОПЕК на встрече, прошедшей 30 ноября, не приняли решение по уровням нефтедобычи. Они решили провести дополнительные консультации.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Неустойчивое положение: чего ждать от встречи ОПЕК+
— Песков: текущие разногласия ОПЕК+ не сравнимы с теми, что были в марте
— Источник: ОПЕК отложил принятие решения по уровням добычи нефти на 2021 год