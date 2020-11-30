Россияне смогут использовать цифровой рубль для международных переводов, но говорить об интеграции национальной платформы можно будет только после того, как другие страны запустят цифровые валюты. Об этом сообщила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова, пишет ТАСС.

«Что касается возможности трансграничных операций. Это тема, когда и другие регуляторы уже выпустят свои валюты. Не только Китай, но и как минимум несколько игроков. Тогда можно вести речь, что можно интегрироваться с системами аналогичного уровня», — сказала она.

Скоробогатова добавила, что Евросоюз может в ближайшем будущем выпустить цифровой евро, Китай работает над аналогичным проектом.

В середине октября 2020 года Центробанк представил концепцию цифрового рубля. Он будет иметь форму уникального цифрового кода, хранящийся в электронном кошельке. Эмиссию валюты будет осуществлять Банк России.

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