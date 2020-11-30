Греф оценил падение экономики РФ в 2020 году

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что падение российской экономики в 2020 году составит 3,5-4,5%, а ее рост в 2021 году — 2,5-3,5%, передает РИА «Новости».

«Мы используем следующие предпосылки: российская экономика продолжит восстановление на волне мягкой денежно-кредитной политики и оживления внешнего спроса. Спад ВВП по итогам 2020 года окажется в диапазоне 3,5-4,5%. А далее экономика вырастет на 2,5-3,5% в 2021 году и выйдет на стабильный рост около 2-3%», — сказал Греф.

Согласно прогнозу Банка России, спад ВВП РФ в 2020 году составит 4-5%, а рост в 2021 году — 3-4%. Полное восстановление экономики страны до уровня перед пандемией наступит на ранее 2022 года.

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