Песков усомнился в связи между ростом продаж хлеба и спадом доходов россиян
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что утверждения о связи роста продаж хлеба с падением доходов россиян вызывает вопросы, передает РИА «Новости».
По его словам, тот факт, что у определенных групп людей сократились доходы на фоне пандемии, очевиден. Тем не менее, связь этого с ростом употребления хлеба стоит подвергнуть сомнению.
«Что касается увязывания этого с употреблением хлеба, я не знаю, насколько справедливы подобные выводы, и насколько это все взаимосвязано. Я бы подвергнул сомнению правомерность таких логических цепочек», — сказал представитель Кремля.
Он добавил, что какие-то выводы по этому поводу должны делать специалисты.
Ранее появилась информация, что впервые за пять лет выросли продажи хлеба. Это якобы может быть связано с кризисом и переходом к более дешевому питанию.
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