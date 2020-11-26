Песков усомнился в связи между ростом продаж хлеба и спадом доходов россиян

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что утверждения о связи роста продаж хлеба с падением доходов россиян вызывает вопросы, передает РИА «Новости».

По его словам, тот факт, что у определенных групп людей сократились доходы на фоне пандемии, очевиден. Тем не менее, связь этого с ростом употребления хлеба стоит подвергнуть сомнению.

«Что касается увязывания этого с употреблением хлеба, я не знаю, насколько справедливы подобные выводы, и насколько это все взаимосвязано. Я бы подвергнул сомнению правомерность таких логических цепочек», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что какие-то выводы по этому поводу должны делать специалисты.

Ранее появилась информация, что впервые за пять лет выросли продажи хлеба. Это якобы может быть связано с кризисом и переходом к более дешевому питанию.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Ъ»: в России впервые за пять лет растут продажи хлеба