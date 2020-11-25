Госдума во втором чтении приняла законопроект об «удаленке»

Госдума во втором чтении приняла законопроект об удаленной работе, пишет РИА «Новости».

На заседании были предложены поправки. Третье чтение пройдет в четверг, 26 ноября. Проект предложили председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов.

Документ содержит три основных понятия: дистанционная (удаленная работа), временная дистанционная (удаленная) работа, комбинированная дистанционная (удаленная) работа.

Согласно инициативе, работодатели смогут переводить сотрудников на «удаленку» без их согласия в чрезвычайных ситуациях, но будет должен обеспечить нужным оборудованием или возместить расходы. Также компании будут проводить соответствующий инструктаж.

В законе закрепляется, что при переводе на «дистанционку» работодатель не может снижать заработную плату. В то же время он сможет уволить сотрудника, если тот не выходит на связь два дня.

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