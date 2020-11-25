США намерены ввести пошлины на удобрения из России и Марокко

Министерство торговли США ввело предварительные компенсирующие пошлины на импорт фосфорных удобрений из России и Марокко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз американской компании Mosaiс.

Как отмечается в документе, министерство выявило, что импорт фосфорных удобрений из Марокко и России пользуется подлежащими компенсированию субсидиями.

Американские власти предварительно определили размер пошлин на уровне 20,94 процента от цены продукции для удобрений «Фосагро», 72,5 процента для товаров «Еврохима» и 32,92 процента для остальных российских производителей.

При этом окончательное решение по данному вопросу будет принято до 8 февраля 2021 года.

Ранее после обращения Mosaic было начато расследование влияния импорта фосфатов из Марокко и России на американскую экономику. Результаты расследования будут утверждены к 25 марта 2021 года.