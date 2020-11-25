Мезенцев: Белоруссия и РФ договорятся о поставках энергоресурсов в 2021 году

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что Москва и Минск найдут консенсус по поставкам энергоносителей в грядущем году. Об этом сообщает РИА «Новости».

Речь идет о закупках нефти и газа. Он подчеркнул, что переговоры по данному экономическому вопросу должны проходить вне политической повестки.

«Мы сегодня обязаны выходить на базовые, стратегические договоренности», — произнес Мезенцев.

Он также отметил, что необходимо соблюдать принципы рыночной экономики, и запрос одной из сторон не должен доминировать над интересами другой.

Россия в 2015 году начала маневр по повышению налога на добычу полезных ископаемых и снижению вывозной пошлины на нефть. Это вызовет удорожание нефти, закупаемой Белоруссией у России.

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