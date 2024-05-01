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Семак назвал основную проблему «Зенита»

Тренер «Зенита» Семак заявил о проблемах команды в атаке

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Алексей Даничев/РИА Новости

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак после продления рабочего контракта с командой до 2030 года дал комментарий официальному сайту клуба и рассказал, что в последнее время его футболисты столкнулись с проблемами в атаке.

«Мы владели большим преимуществом, контролем мяча, но, к сожалению, в опасные моменты это преимущество не конвертировали. Разумеется, это сложно. Любой команде сложно атаковать соперника, который очень низко, глубоко и качественно обороняется», — заявил Семак.

Петербургский клуб потерпел два поражения подряд в Российской премьер-лиге (РПЛ). Сначала команда уступила «Рубину» в Санкт-Петербурге со счетом 0:2, следом проиграла в Москве «Динамо» — 0:1.

«Зенит», которым руководит Семак, продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России. В активе петербургского клуба 50 баллов. Вторым идет «Краснодар», набравший также 50 очков. Замыкает тройку лучших «Динамо», набравшее 47 баллов.

В следующем туре национального первенства «Зенит» на выезде сыграет с воронежским «Факелом», игра состоится 6 мая. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Ранее легенда «Зенита» назвал катастрофой продление Семака до 2030 года.

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