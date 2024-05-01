Токаев оценил встречу глав МИД Армении и Азербайджана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Алма-Ате будет способствовать скорейшему установлению мира на Южном Кавказе. Об этом сообщает РИА Новости.

Токаев поприветствовал согласие Баку и Еревана провести переговоры по предложению Астаны по вопросу подготовки мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Он добавил, что предстоящая встреча может послужить практической реализации договоренностей между двумя государствами, а также поспособствует установлению долгосрочного мира в регионе.

До этого глава азербайджанского государства Ильхам Алиев заявил, что после 30-летнего противостояния Азербайджан и Армения ясно понимают, что желают мира на Южном Кавказе.

Он отметил, что двум странам не нужны посредники в мирном урегулировании, которые вмешиваются в дела Баку и Еревана ради достижения своих политических и экономических целей.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном отметил, что после делимитации границы Азербайджан и Армения начали процесс ее демаркации.

Ранее Пашинян предупредил о риске новой войны с Азербайджаном.