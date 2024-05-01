Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде заявили о расово-гендерной дилемме Байдена

Сенатор Пушков рассказал о расово-гендерной дилемме Байдена

close
100%
Pavel Kashaev/Global Look Press

Президент США Джо Байден находится в расово-гендерной ловушке, поскольку не может уволить пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, несмотря на свое желание, таким шагом глава государства может сразу оскорбить афроамериканцев, ЛГБТ-движение («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и BLM. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Байден в расово-гендерной ловушке: он не может уволить своего бездарного пресс-секретаря Жан-Пьер, хотя, как сообщают британские источники, хотел бы это сделать… Но как уволить недалекую черную лесбиянку, не оскорбив сразу и афроамериканцев, и ЛГБТ-движение и ВLM?», — отметил Пушков.

При этом, как обратил внимание Пушков, сама Жан-Пьер «без ума от самой себя».

При этом сообщалось, что в ходе обсуждения финансирования части федеральных ведомств спикер палаты представителей США Майк Джонсон достиг соглашения с Белым домом о запрете на поднятие ЛГБТ.

Ранее во Владивостоке студента арестовали за картинку «с радужным флагом».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами