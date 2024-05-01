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Российский боксер ответил на обвинения из Грузии в подкупе

Боксер Тищенко заявил, что Гурули мог на что-то рассчитывать, говоря о подкупе

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Тwitter.com/ufc

Заслуженный мастер спорта России по боксу Алексей Тищенко в интервью Vprognoze заявил, что обвинивший россиян в подкупе на чемпионате Европы 2024 года Лаша Гурули из Грузии мог выдвинуть это обвинение ради выгоды.

«Не знаю, насколько это всё соответствует действительности. Сложно такое комментировать, наверное, чтобы такое говорить, надо на что-то рассчитывать. А на что, я не знаю», — заявил Тищенко.

Весной 2022 года многие международные спортивные организации отстранили россиян от турниров.

Для участия в Играх российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Спортсмены из России и Белоруссии не будут соревноваться в медальном зачете. Также для того, чтобы принять участие в Олимпиаде 2024 года, им нужно пройти квалификацию.

Ранее в Федерации бокса России прокомментировали инцидент с гимном РФ на чемпионате Европы.

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