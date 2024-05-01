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В МИД высказались о заявлении Латвии о разрешении стран Запада бить по РФ

Захарова потребовала у МИД Латвии список разрешивших бить по РФ стран

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попросила Латвию предоставить список стран, которые поставили Киеву западное оружие с разрешением наносить удары по территории России. Так она отреагировала в Telegram-канале на заявление МИД Латвии о том, что Украина получила от ряда своих партнеров вооружение с дозволением бить по РФ.

«МИД Латвии должен предъявить список этих стран, если не врет», — написала Захарова.

До этого министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что Украина получила от ряда западных партнеров оружие с разрешением бить по территории России. По ее словам, позиция стран Запада по передаче ВСУ оружия с публичной оговоркой о необходимости избегать его применения вне территории Украины начинает меняться.

В ночь на 30 апреля украинские войска попытались атаковать Крым, выпустив в сторону полуострова несколько американских ракет ATACMS. Руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что на фоне атаки в Джанкое и Симферополе сработали системы противовоздушной обороны.

Ранее в США признали, что помощь Запада Украине не пугает Путина.

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