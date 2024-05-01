В Таиланде турист из России угнал свой скутер у полиции при помощи болтореза

В Таиланде поймали россиянина, который угнал свой скутер, поставленный на полицейскую блокировку. Об этом пишет The Phuket Express.

По данным издания, 26 апреля россиянин оставил красный скутер на улице в Пхукете, нарушив местные правила парковки. В результате тайский дорожный установил на колесо мотобайка цепь. Турист, увидев это, решил не решать вопрос с правоохранителями, а приобрел вместо этого болторез за 500 батов (1,3 тысячи руб. по курсу). С его помощью россиянин разрезал цепь и скрылся на своем транспортном средстве. Этот момент попал на камеру.

В результате полиция поймала угонщика, им оказался 37-летний Герман С. Россиянин признался, что ездил без прав и боялся более сурового наказания. Теперь ему грозит штраф в размере 500 тыс. батов (1,2 млн руб.) и заключение до 10 лет. Также туриста могут депортировать, а его визу аннулировать.

До этого в Миассе 15-летний подросток притворился покупателем мопеда, чтобы угнать его. По информации Telegram-каналов, юноша увидел объявление о продаже мотобайка в интернете и написал владельцу под предлогом желания приобрести транспортное средство. В ходе беседы продавец рассказал несовершеннолетнему о том, где находится товар. Узнав адрес местонахождения транспортного средства, подросток проник на территорию частного дома и угнал мопед. После этого он погнал его в лес и это заметили двое местных жителей, которые сообщили обо всем сотрудникам правоохранительных органов.

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