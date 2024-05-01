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В ООН признались в отсутствии данных по невзорвавшимся снарядам, выпущенным ВСУ

ООН: число неразорвавшихся снарядов НАТО, примененных ВСУ, остается неизвестно

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РИА «Новости»

Эксперт Женевского международного центра по гуманитарному разминированию (GICHD) Рори Логан признал, что у организации нет данных о количестве неразорвавшихся западных снарядов в зоне украинского конфликта. Соответствующее заявление он сделал в ходе брифинга Службы ООН по разминированию (UNMAS), передает РИА Новости.

Во время мероприятия специалист подчеркнул, что Украина и РФ используют на поле боя множество новых видов оружия. При этом украинские войска применяют большое количество боеприпасов, предоставленных странами — членами НАТО.

Однако у сотрудников GICHD нет доступа к территориям, находящимся под контролем российской стороны. В связи с этим они могут только строить предположения о том, сколько и какие виды снарядов сейчас находятся на этих территориях.

«Например, мы никогда не видели, чтобы ракеты Storm Shadow использовались в конфликте. Но когда придет время, мы свяжемся со странами, поставившими эти боеприпасы, и попросим их помочь обезвредить те, которые не взорвались», — подчеркнул Логан.

Также он обратил внимание, что ежедневно в зоне украинского конфликта используется более 10 тыс. боеприпасов. Из них не взрываются 10–30%, уточнил эксперт.

В конце специалист уточнил, что GICHD придерживается нейтральной позиции. Сейчас сотрудники центра выполняют гуманитарную работу на тех территориях, к которым у них есть доступ. Тем не менее они готовы «развернуться везде, где смогут».

Ранее на Украине призвали привлечь больше женщин к разминированию территорий.

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