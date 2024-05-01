Блогера из Удмуртии задержали за оскорбление памяти героев ВОВ

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Блогера из Удмуртии задержали в Мурманской области за призыв прекратить ставить памятники ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом сообщает RT со ссылкой на правоохранительные органы.

«Житель Удмуртии выложил в сеть ролик после экскурсии по Мурманской области, в котором попросил забыть о ВОВ и восхвалять современных бизнесменов», — говорится в сообщении.

Его высказывания вызвали резонанс. На блогера обратил внимание губернатор региона Андрей Чибис, заявив, что такие «гости» Мурманской области не нужны.

В результате блогера задержали по дороге из поселка Териберка, высадили из машины и заставили идти пешком.

Решение о возбуждении уголовного дела по статье о реабилитации нацизма будет принято по результатам лингвистической экспертизы.

До этого жительница Самары Алена Агафонова, опубликовавшая в своих соцсетях видеоролик, на котором она «потрогала» грудь монумента «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане, заявила «Газете.Ru», что «сглупила».

Ранее в порту Мурманска обнаружили бомбу времен Великой Отечественной.