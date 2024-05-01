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В США недовольны выводом своих войск из Нигера

The Hill назвал вывод войск США из Нигера крупной победой России

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Jonathan Drake/Reuters

Войска Соединенных Штатов из Нигера является значительным дипломатическим поражением Вашингтона и крупной победой России, которая получает расширение своего контроля над зоной в регионе Сахеля. Об этом сообщает американское издание The Hill.

По мнению издания, США стремительно теряют собственное влияние на процессы на черном континенте, в то время как влияние России, Китая и Ирана продолжает расти.

«У России также есть тесные отношения и соглашения о безопасности с Мали и Буркина-Фасо, которые контролируются военными, а также с Ливией... Центральноафриканская Республика тоже близка к России и, как сообщается, обсуждает соглашение о размещении российской военной базы», — пишет издание.

Отдельно отмечается, что вывод войск США якобы поставит под угрозу эффективность борьбы против терроризма в регионе.

До этого Пентагон подтвердил, что США выведут часть своего контингента из Чада.

Ранее в США признали, что страны Африки устали от их действий на континенте.

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