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Российские военные 28 дней провели в окружении ВСУ под Донецком

RT: офицер ВС РФ с позывным «Змей» рассказал о 28 днях в окружении ВСУ в ДНР

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РИА Новости

Российский офицер с позывным «Змей» рассказал, как вместе с товарищами 28 дней провел в окружении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом пишет RT.

По словам военнослужащего, его отряд окружили на Берховском водохранилище. Украинские солдаты постоянно вели артиллерийский огонь по бойцам Вооруженных сил РФ, а также работали по ним танками.

Однако огневая поддержка сверху позволила «Змею» и его товарищам продержаться почти целый месяц. Никто из российских солдат не думал покидать свои позиции, подчеркнул мужчина.

Как он сказал, даже раненые продолжали обороняться. Сам офицер также был ранен в ходе боевых действий, но получил медицинскую помощь прямо на месте и продолжил выполнять поставленные задачи.

В какой-то момент военным ВС РФ удалось контратаковать и зайти глубже в ряд украинских подразделений. При этом самым ярким моментом тех событий для «Змея» стал разгром отряда «Кракен».

«Мы их не просто победили, мы их уничтожили, частично захватили в плен», — уточнил солдат.

28 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские войска нанесли удар по городу Николаеву. В результате были уничтожены 14 иностранных наемников.

Ранее ефрейтор ВС РФ спас раненого командира, несмотря на сломанное ребро.

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