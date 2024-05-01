Армения и НАТО обсудили дальнейшее сотрудничество

Замначальника генштаба ВС Армении Артур Ероян в ходе прошедших в штаб-квартире НАТО в Брюсселе обсуждений согласовал программу двустороннего сотрудничества в области военного образования на 2024 год, намечены новые направления взаимодействия. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении Минобороны Армении отмечается, что в рамках обсуждений стороны рассмотрели результаты деятельности, которая направлена на оказание содействия военным учебным заведениям и тренировочным центрам в республике.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что его страна планирует предоставить Армении свыше $65 млн помощи.

Пашинян 5 апреля встретился с Блинкеном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе. Официальная цель мероприятия — углубление сотрудничества сторон в разных сферах.

Также министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван считает Соединенные Штаты Америки и Европу основными партнерами, но это не означает поворота во внешней политике.

Ранее МИД Армении оценил перспективы вступления страны в НАТО.