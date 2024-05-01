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Глава МИД Польши установил в своем кабинете карикатуру о Небензе

Bild: глава МИД Польши Сикорский установил в кабинете карикатуру о Небензе

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Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Глава МИД Польши Радослав Сикорский в своем рабочем кабинете в Варшаве разместил карикатуру, оскорбляющую постпреда РФ при Совбезе ООН Василия Небензю. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

На рисунке польского карикатуриста Анджея Милевского для Gazeta Wyborcza уборщица здания ООН спрашивает коллегу: «Почему здесь так чисто?», на что тот отвечает: «Польский министр вымыл пол российским послом».

В апреле бывший министр иностранных дел Литвы опубликовал в своем аккаунте на платформе X (бывший Twitter) пост, к которому прикрепил изображение Крымского моста и снимок пуска ракеты. Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет назвал помешательством публикацию литовского дипломата.

До этого южнокорейская газета The Korea Herald выразила сожаление в связи с публикацией карикатуры на пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле».

Ранее в Польше раскрыли, сколько потратили на помощь Украине с начала конфликта.

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