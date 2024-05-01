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Стало известно, каких рабочих не хватает в России

«Работа.ру»: спрос на рабочие специальности в РФ резко вырос

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Александр Коркка/РИА Новости

Разнорабочие, водители, продавцы и слесари стали наиболее востребованными профессиями в России. Об этом свидетельствует опрос работодателей, который был проведен сервисом «Работа.ру», пишет РБК .

Согласно данным исследования почти треть респондентов (31%) жалуются на нехватку разнорабочих на своих предприятиях.

Также российские компании испытывают серьезный кадровый дефицит в таких сферах, как автомобильные перевозки, торговля и техническое обслуживание оборудования. Так, 24% работодателей отметили проблемы с поиском водителей, еще 23% — с набором продавцов, а 21% фирм не хватает слесарей и грузчиков. В строительной отрасли больше всего требуются электрики (этот вариант указали 16% опрошенных) и сами строители (11%). Услуги сантехников востребованы у 6% компаний-респондентов.

Согласно данным сервиса, средние зарплатные предложения за первый квартал 2024 года существенно выросли во многих отраслях. Наибольший прирост зафиксирован в транспортном секторе — на 17,1% до 112,5 тыс. рублей в месяц. В производстве и АПК зарплаты увеличились на 12%, достигнув в среднем 90,3 тыс. рублей. Строительная отрасль показала рост на 19,2%, доведя среднюю оплату труда до 123,8 тыс. рублей.

До этого стало известно, сколько зарабатывают работники скорой помощи в России.

Ранее в России зарплатные долги достигли минимума за 20 лет.

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