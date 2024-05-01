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Мощный метеорный дождь обрушится на Землю в первые выходные мая

AMS: 4-5 мая в небе над Землей будет вспыхивать до 50 метеороидов в час

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Depositphotos

Исследователи из Американского метеорного сообщества (AMS) предупредили о прохождении сильного метеорного потока Эта-Аквариды в первые выходные мая. На пике в ночь с 4 на 5 мая его интенсивность может достигать 40-50 вспышек в час, сообщается на официальном сайте организации.

Эффект «падающих звезд» вызван метеороидами — крошечными частицами, которые нагреваются и испаряются в атмосфере планеты, оставляя светящиеся шлейфы длительностью от нескольких секунд до нескольких минут.

Метеоры Эта-Аквариды исходят из созвездия Водолея (Аквариуса), откуда они и получили свое название. Этот поток вызван кометой Галлея, которая последний раз посещала
внутреннюю часть Солнечной системы в 1986 году и вернется только в 2061 году. В декабре 2023 года комета достигла самой дальней точки от Солнца и теперь снова направляется к нам.

Прохождение Эта-Акварид лучше всего смогут наблюдать жители Южного полушария. В Северном полушарии вспышки «падающих звезд» будут заметны скользящими вдоль горизонта под небольшим углом.

По словам ученых, моделирование показывает, что Эта-Аквариды в 2024 году могут стать самыми сильными за весь XXI век.

Ранее астрономы раскрыли секрет астероида, приносящего метеорный поток Гемениды.

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