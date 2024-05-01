«Спартаку» предложили оставить Слишковича главным тренером

Российский актер Сергей Белоголовцев в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что руководству красно-белых стоит задуматься над тем, чтобы оставить боснийского специалиста Владимира Слишковича в качестве главного тренера на постоянной основе.

«Спартак» играет так, что эту команду просто невозможно узнать. По набору игроков ничего особенно не изменилось, но по сравнению с теми мучениями, что были в начале чемпионата, это просто невероятно. Я бы предложил руководству «Спартака» не спешить с тем, чтобы кого-то звать на место Слишковича. Футболисты верят ему, а он знает, как их мотивировать», — заявил Белоголовцев.

28 апреля «Спартак» в рамках 26-го тура чемпионата России со счетом 3:2 обыграл московский «Локомотив». Благодаря этой победе «Спартак» поднялся на четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В активе команды, которая в середине апреля уволила Абаскаля, стало 42 очка. «Локомотив» идет пятым, имея на балл меньше.

1 мая красно-белые сыграют в Кубке России против московского «Динамо». Игра пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 18:00 по московскому времени.

Ранее игрок «Спартака» не смог назвать лучшее воспоминание о Гильермо Абаскале.