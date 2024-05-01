В Белгородской области сбили беспилотник Украины

Российские военные с помощью средств ПВО (противовоздушной обороны) сбили в небе над территорией Белгородской области беспилотник, который запустили Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Около 15.30 мск 1 мая пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку», — говорится в сообщении ведомства. По данным министерства, Украина запустила БПЛА самолетного типа.

Аппарат уничтожили дежурными средствами ПВО над территорией приграничного российского региона, добавили в Минобороны.

Белгородская область регулярно подвергается атакам беспилотников ВСУ и обстрелам со стороны украинских военных. Чаще всего нападения совершаются на приграничные села области, но Украина проводит атаки БПЛА и обстрелы и регионального центра — города Белгорода.

Из-за регулярных обстрелов более 13 тыс. детей из Белгородской области были эвакуированы в другие регионы России.

Белгород находится вблизи границы Украины и России, а одноименный регион граничит с Харьковской областью Украины. Утром 1 мая глава региона Вячеслав Гладков сообщал, что село Вознесеновка Шебекинского городского округа подверглось атаке дронов-камикадзе.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.