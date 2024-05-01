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Туристов предупредили о возможном шторме в Дубае

Национальный центр метеорологии ОАЭ предупредил о возможном шторме в Дубае

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Shutterstock

Национальный центр метеорологии ОАЭ предупредил, что 2 и 3 мая ожидаются нестабильные погодные условия с дождем и пыльной бурей. Об этом сообщает khaleejtimes.com.

Как сообщает «ТурДом», турагентам приходят сообщения об отмене ряда экскурсий и водных прогулок, заказанных на 2 мая. Туристы, чей отпуск подходит к завершению, получили неофициальную информацию о возможном переносе рейсов 3–4 мая. Также отмечается, что школы в Дубае перевели на удаленный режим работы на завтра и послезавтра.

16 апреля на Дубай обрушился ливень, который привел к транспортному коллапсу в городе. Рекордные дожди обрушились на ОАЭ в ночь на 16 апреля. В Дубае за сутки (с вечера 16 апреля по вечер 17-го) выпало двухлетнее количество осадков, около 150 мм. Обычно в городе за весь апрель выпадает всего 3 мм дождя. Местные дороги не оборудованы дренажными системами, поэтому в течение дня они превратились в реки. Движение на дорогах было практически парализовано. Затопило станции метро, служба такси практически не работала, многие жители добирались домой пешком по колено в воде.

Ранее стало известно, где россияне отдыхали в апреле.

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