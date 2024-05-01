Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Юная москвичка спрыгнула с третьего этажа, чтобы воссоединиться с возлюбленным

В Москве 14-летняя девочка оказалась в реанимации после прыжка с третьего этажа

close
100%
Павел Лисицын/РИА Новости

В Москве 14-летняя девочка попала в реанимацию после попытки воссоединиться со своим возлюбленным. Об этом сообщает Telegram-канал Сапа.

Накануне юной воспитаннице Центра содействия семейному воспитанию «Спутник» позвонил ее молодой человек. Он потребовал свидания и заявил, что расстанется со школьницей, если та не выйдет к нему немедленно.

Сначала подросток пробовала отпроситься у воспитателя, сказав, что ей необходимо покурить, а затем ушла в свою комнату на третьем этаже и выпрыгнула из окна. Она приземлилась на козырек подъезда и постучала в окно, чтобы позвать на помощь. Ее доставили в больницу, сейчас пострадавшая находится в реанимации с множественными переломами таза и массивной кровопотерей.

Проверку по факту произошедшего начали полицейские.

Ранее обнаженная девушка спрыгнула с моста в Петербурге, убегая от полицейских.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами