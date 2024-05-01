Юная москвичка спрыгнула с третьего этажа, чтобы воссоединиться с возлюбленным

В Москве 14-летняя девочка попала в реанимацию после попытки воссоединиться со своим возлюбленным. Об этом сообщает Telegram-канал Сапа.

Накануне юной воспитаннице Центра содействия семейному воспитанию «Спутник» позвонил ее молодой человек. Он потребовал свидания и заявил, что расстанется со школьницей, если та не выйдет к нему немедленно.

Сначала подросток пробовала отпроситься у воспитателя, сказав, что ей необходимо покурить, а затем ушла в свою комнату на третьем этаже и выпрыгнула из окна. Она приземлилась на козырек подъезда и постучала в окно, чтобы позвать на помощь. Ее доставили в больницу, сейчас пострадавшая находится в реанимации с множественными переломами таза и массивной кровопотерей.

Проверку по факту произошедшего начали полицейские.

Ранее обнаженная девушка спрыгнула с моста в Петербурге, убегая от полицейских.