Во Франции задержали 17 человек на первомайской демонстрации

Во французском Лионе участники первомайской демонстрации вступили в столкновение с полицией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую полицию.

Сообщается о задержании 17 человек. У них были изъяты один складной нож и один кастет. Всего в День солидарности трудящихся во Франции запланировано 270 демонстраций, в которых могут принять участие до 150 тыс. человек.

До этого полиция Стамбула задержала более 140 участников первомайской демонстрации на центральной площади Стамбула Таксим.

Власти турецкой столицы запретили проводить первомайские демонстрации профсоюзов и представителей политических партий на Таксиме, перекрыв площадь ограждениями и выставив по периметру усиленные наряды силовиков. Там же находятся машины с водометами. Отмечается, что всего перекрыто около 70 улиц, закрыты для движения дороги, ведущие к площади.

Лидер главной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии Озгюр Озель, желавший выступить гарантом мирного шествия на Таксиме, сообщил, что решение мэрии о запрете на празднование Первомая нарушает закон и решение Конституционного суда республики.

Ранее полиция США разогнала пропалестинских протестующих, закрывшихся в Колумбийском университете.