Во Франции собрали рекордную сумму штрафов за нарушения ПДД

Властям Франции по итогам 2023 года удалось собрать с нарушителей правил дорожного движения (ПДД) свыше €2 млрд. Сумма на 7% превысила показатель прошлого года

и стала рекордной. Об этом пишет газета Le Figaro со ссылкой на данные французской Счетной палаты.

Такой прирост связывают с увеличением количества дорожных камер в стране. За год их число выросло с 4 530 до 4 661 штуки. Кроме того, как отмечает издание, камеры стали оперативнее чинить после нападений вандалов. В среднем 91% радаров в течение года были в рабочем состоянии.

Однако эффект от штрафов становится все менее ограничивающим, считает адвокат Реми Жоссом. По его словам, число инцидентов на дорогах уже несколько лет остается неизменным. По его мнению, более эффективными мерами станут изменение политики Франции по борьбе с алкоголизмом и наркоманией, а также вождением без прав.

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