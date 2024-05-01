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В Москве произошел крупный пожар в административном здании

МЧС РФ: огнеборцы ликвидируют крупный пожар в административном здании в Москве

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Shutterstock

Пожарные тушат крупное возгорание в административном здании в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС РФ.

По данным ведомства, пожар произошел в двухэтажном здании на северо-востоке столицы.

«Огонь охватил этажи и кровлю. Предварительно, площадь пожара - 800 квадратных метров. На месте работают более 70 специалистов и 22 единицы техники», — говорится в сообщении.

До этого в МЧС РФ сообщали, что пожарные не допустили перехода огня на спортивный лагерь от горящего садового некоммерческого товарищества (СНТ) в Забайкальском крае. Была угроза перехода огня на спортивный лагерь «Жемчужина» и дачный кооператив «Связист».

также в Забайкальском крае пожарные локализовали горение в СНТ «Разведчик недр». В Читинском районе загорелись около 30 дачных строений, пожар перешел на лесной массив.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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