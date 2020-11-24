Bloomberg определил богатейших людей мира
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск оказался на втором месте рейтинга самых богатых людей в мире, он обошел основателя Microsoft Билла Гейтса. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI), рассчитываемого агентством Bloomberg (Блумберг).
Отмечается, что состояние Маска увеличилось до $127,9 млрд, за год он заработал $100,3 млрд.
Билл Гейтс в этот раз оказался на третьей позиции с капиталом в $127,7 млрд.
Неизменным лидером рейтинга BBI остается основатель Amazon Джефф Безос, его состояние оценивается в $182 млрд.
Также в пятерку самых богатых людей в мире вошли президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно и основатель Facebook Марк Цукерберг, занявший пятое место.
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