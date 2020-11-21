Минфин РФ решил повысить финансовую грамотность россиян при помощи настольной игры

Министерство финансов РФ разработало набор материалов, призванных повысить уровень финансовой грамотности населения стран. Как сообщает РБК, cреди этих материалов — настольная игра «Не в деньгах счастье».

В ее описании указано, что «Не в деньгах счастье» помогает отработать «навык определения жизненных целей и способов их достижения с использованием финансовых инструментов». Игра адаптирована для школьников 9–13 лет.

«Игра отражает современную реальность: актуальные профессии и событийный фон, популярные виды досуга и образования, которые происходят с персонажем игрока. Задача игроков первым достичь условленного уровня счастья персонажей», — говорится в описании игры.

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