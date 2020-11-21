В Госдуму поступил законопроект о «вынужденно безработных»

Депутаты фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект о «вынужденно безработных». Авторы инициативы предлагают выплачивать россиянам с таким статусом пособие не ниже МРОТ в случае запрета деятельности их работодателя. Соответствующий документ был опубликован в базе нижней палаты парламента.

Парламентарии в своем проекте указали, что многие индивидуальные предприниматели приостановили свою деятельность из-за введенных в связи с пандемией коронавируса ограничений. Отсутствие у них выручки привело к задержкам и невыплатам зарплат сотрудникам. По действующему законодательству граждане, которых работодатели не обеспечили работой, не признаются безработными.

Авторы инициативы предлагают законодательно установить отдельную категорию безработных - «вынужденно безработный», под которым будут пониматься жители России, не обеспеченные работой по установленной трудовым договором трудовой функцией со стороны своего работодателя «ввиду принятия уполномоченным на то органом государственной власти акта, временно запрещающего деятельность такого работодателя в условиях введенного режима повышенной готовности» или ЧС, или другого особого правового режима.

В документе отмечается, что работодателя обяжут не расторгать по своей инициативе трудовой договор, однако вместе с тем с него снимут обязанность платить зарплату.