В России зафиксировали резкий отток вкладов населения из банков

В октябре произошло наибольшее с марта сокращение вкладов в российских банках. Отток средств населения составил 0,3% или 111 млрд рублей, гласят данные Банка России.

По его данным, часть средств также была снята с текущих и депозитных счетов. Без учета эскроу-счетов отток вкладов физических лиц мог бы достичь 0,8% или 296 млрд руб.

«На фоне низких депозитных ставок население продолжает вкладывать средства в альтернативные финансовые инструменты», — отмечает Банк России.

Как сообщает регулятор, в марте российские вкладчики забрали из банков около 315 млрд руб. После этого совокупные остатки средств населения в кредитных организациях увеличивались, либо незначительно снижались.

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