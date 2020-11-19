Бундестаг большинством голосов выступил в поддержку «Севпотока — 2»

Представители всех фракций Бундестага, кроме «Зеленых», большинством голосов поддержали проект «Северный поток — 2», передает РИА «Новости».

Как сообщила председательствующая на заседании немецкого парламента Клаудиа Рот, за инициативу, принадлежащей фракции «Альтернатива для Германии», проголосовали 546 депутатов, против — 83 парламентария.

«Мы видим, что новый американский президент Джо Байден не отходит от позиций администрации Трампа, напротив, готов наложить еще более жесткие санкции на страховые компании и ведомства, которые занимаются сертификацией. Нужно сказать ясно, что мы и со стороны правительства, и как фракция альянса (ХДС/ХСС), отклоняем экстерриториальные санкции», — сказал представитель фракции ХДС/ХСС Марк Гауптманн.

Он также назвал три причины, из-за которых ФРГ нуждается в «Северном потоке 2». По словам депутата, это обеспечение энергобезопасности Европы на фоне падения добычи газа в ЕС, диверсификация поставок газа при соблюдении интересов стран Восточной Европы, в том числе Украины. Кроме того, как указал парламентарий, у Германии есть свои геополитические интересы в продолжении сотрудничества с Россией.

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