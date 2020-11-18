В JP Morgan назвали продажу 10% «Восток Ойла» «большим шагом, вызывающим доверие к проекту»

Сделка по продаже «Роснефтью» компании Trafigura 10-процентного пакета «Востока Ойл» – большой шаг вперед, считают аналитики JP Morgan.

«Мы считаем, что дан старт масштабному проекту «Роснефти». У нас положительные ожидания от проекта: конкурентный уровень затрат и углеродных выбросов, геополитические выгоды для России от развития СМП и стимул, который проект такого размера даст экономике (+2% к ВВП ).

Доверие к проекту выросло, когда «Роснефть» объявила, что совет директоров одобрил продажу 10% акций проекта компании Trafigura. Цена сделки не разглашается, и у нас имеется ограниченная информация о периметре проекта (включая производственные активы) и макропрогнозах, на которых основана цена продажи.

Тем не менее, наша предварительная оценка предполагает, что 10% -ная доля в нефтяном проекте может стоить ~$2-7 млрд, а сообщения в прессе дают цифру не менее $7 млрд. Пока неясно, когда компания может рассчитывать на получение средств от продажи, но мы предполагаем, что платежи могут растянуться на несколько лет (как, например, в сделке по Арктик СПГ-2 НОВАТЭКа).

Важно отметить, что мы ожидаем увидеть более подробную информацию о сделке в годовой отчетности «Роснефти», которая будет раскрыта в феврале 2021 года, и считаем это раскрытие потенциально значимым катализатором.

На наш взгляд, объявление о продаже первой доли в проекте сильно поддержит «Роснефть», поскольку рынок, похоже, до настоящего момента в значительной степени игнорировал проект.

Мы ожидаем увидеть больше деталей, поскольку «Роснефть» пытается ускорить реализацию проекта, учитывая энергетический переход и возможное ужесточение политики США. Мы рассматриваем Китай, Индию и Катар в качестве дополнительных потенциальных инвесторов в проект.

Роснефть остается нашим фаворитом в российском нефтяном секторе, поскольку Компания не только ключевой бенефициар от роста цен и налоговых изменений, но и в свете реализации проекта «Восток Ойл», - считают аналитики JP Morgan.