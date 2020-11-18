РБК: спрос на самогонные аппараты в период самоизоляции возрос

Исследование компании Nielsen показало, что в период вызванной пандемией коронавируса самоизоляции россияне стали больше делать самогон самостоятельно. Об этом сообщает РБК.

Так, в стране увеличились продажи специальных ингредиентов и устройств для изготовления алкогольных напитков дома.

По имеющимся данным, наибольший спрос на такие приспособления был в конце июня, начале июля и в октябре, а в августе и сентябре наблюдалась стабилизация продаж.

Аналитики отмечают, что для многих россиян приготовление самогона в домашних условиях — интересное хобби и способ сэкономить. Кроме того, в период самоизоляции это занятие могло быть одним из вариантов проведения досуга.

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