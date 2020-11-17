Еврокомиссия не будет раскрывать контракты по предзаказу вакцин

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Официальный представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмакер заявил, что ЕК не будет публиковать свои контракты по предзаказу вакцин от коронавируса с западными фармацевтическими компаниями. Об этом сообщает ТАСС.

«Контракты не могут быть открытыми, они включают много информации, которая носит конфиденциальный характер», — заявил он.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия утвердила контракт с немецкой компанией BioNTech и американским концерном Pfizer на предзаказ до 300 млн доз вакцины от коронавируса. Препарат будет производиться на территории Европы.

В мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 55 млн заболевших COVID-19, более 1,3 млн пациентов умерли. В России выявили более 1,9 млн случаев заражения инфекцией. РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19.

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