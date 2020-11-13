Чубайс: нефтяная лошадь России еще «не сдохла»

Председатель правления УК »Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что нефтяная лошадь России еще «не сдохла», но стране придется менять экономическую политику, чтобы не потерять значительную долю ВВП, передает РИА «Новости».

По его словам, «каменный век» углеводородов не может завершиться мгновенно, по щелчку пальцев.

«Для нашей страны, если вы меня спросите, когда это все закончится, как в известной ковбойской поговорке — «если лошадь сдохла, то с нее лучше слезть». Вот сдохла она или еще нет? Она, конечно, еще не сдохла», — заявил Чубайс.

Однако, по его мнению, России надо сделать поворот, действовать «жестче, напористее, агрессивнее», чтобы не потерять 20% ВВП и сохранить повышенный потенциал.

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