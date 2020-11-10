Роскосмос сделает фразу Гагарина своим товарным знаком

Роскосмос зарегистрирует в качестве товарного знака различные исторические обозначения. Речь идет в том числе о знаменитой фразе советского космонавта Юрия Гагарина «Поехали!», сообщил РИА «Новости» представитель пресс-службы госкорпорации.

Как рассказал собеседник агентства, Роскосмос инициировал регистрацию широкого перечня исторических обозначений в качестве товарных знаков «с целью обеспечения защиты интересов корпорации от недобросовестной конкуренции со стороны различных хозяйствующих субъектов при использовании таких обозначений для маркировки различных товаров и услуг».

По данным Telegram-канала Mash, эту гагаринскую фразу планируются сделать товарным знаком в следующих категориях: парфюмерия: электроника, транспорт и перевозки, канцелярские товары, одежда и обувь, компьютерные игры, алкогольная продукция.

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