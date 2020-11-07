Эрдоган уволил главу ЦБ на фоне рекордного снижения курса лиры

Президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ об увольнении главы Центрабанка страны Мурата Уйсала. Об этом сообщает правительственный вестник Resmi Gazete.

На его место был назначен Наджи Агбал. До этого он занимал должность руководителя стратегического и бюджетного управления администрации главы государства, а также министра финансов до 2018 года.

«Глава Центробанка республики Мурат Уйсал в соответствии с законодательством <...> освобождается от занимаемой должности», — сказано в документе.

Такие кадровые изменения происходят на фоне рекордного обвала курса лиры, который на данный момент составляет 9,12 рублей за турецкую лиру.

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