McDonald's внедрит в своих ресторанах в Москве систему QR-кодов

Сеть быстрого питания «Макдоналдс» в течение недели введет в своих ресторанах в Москве систему QR-кодов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявлении компании.

«Компания присоединяется к программе чекинов правительства Москвы, целью которой является борьба с распространением коронавируса с помощью информирования о потенциальных контактах с заболевшими COVID-19», — говорится в сообщении.

Отмечается, что система чекинов будет внедряться поэтапно в течение ближайшей недели и будет действовать во всех 189 ресторанах компании в Москве, в том числе на территории торгово-развлекательных центров.

Программа регистрации позволит посетителям заведений оперативно получить оповещение в случае потенциальных контактов с заболевшими коронавирусом: если у одного из посетителей выявят COVID-19, находившиеся в ресторане одновременно с ним получат оповещения.

Для регистрации гостям McDonald's необходимо отсканировать QR-код и подтвердить свой номер телефона или отправить СМС в указанном формате.

C 19 октября в Москве введена система идентификации посетителей ночных заведений по QR-коду.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Борьба с COVID-19: Собянин рассказал об ограничениях в Москве

— Около 1,7 тысячи москвичей получили сообщения о возможном контакте с больным COVID-19

— Власти Москвы допустили введение QR-кодов для предприятий торговли