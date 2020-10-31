Кабмин выделит больше 16 млрд рублей на выплаты медикам

Правительство выделит из резервного фонда больше 16 миллиардов рублей на выплаты медикам, работающим с коронавирусом, за выполнение особо важных работ, следует из соответствующего документа.

«Утвердить правила осуществления Фондом социального страхования РФ в 2020-2021 годах специальной социальной выплаты медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции», — говорится в документе.

Как сообщалось, правительство России решило продлить выплаты врачам, занятым борьбой с коронавирусом, на весь следующий год. Новая схема, по мнению чиновников, позволит избежать проблем, на которые медики жаловались при начислении прошлых выплат — их суммы менялись не только от больницы к больнице, но и от региона к региону. Кроме того, выплаты не получал ряд сотрудников медорганизаций.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 46 млн заболевших, почти 33 млн выздоровели, больше 1,1 миллиона человек скончались. В России выявили уже более 1,5 млн человек с COVID-19.

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