Курс биткоина впервые с января 2018 года превысил $14 тыс., стоимость валюты выросла примерно на 5%. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap.

По состоянию на 13.19 мск, цена биткоина выросла на 5,46%, до $13 900.

Временами цена превышала уровень в $14 тыс.

Ранее сообщалось, что спрос на биткоин подогревают обещания кандидатов в президенты США выделить $1,2-2,2 трлн на преодоление последствий пандемии.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Пошел в рост: биткоин дорожает на фоне выборов в США

— «К криптовалютам отношения не имеет»: зачем ЦБ цифровой рубль

— Цена биткоина выросла