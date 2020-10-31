Курс биткоина впервые с января 2018 года превысил $14 тыс.
Максимс Краюшкинс
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Курс биткоина впервые с января 2018 года превысил $14 тыс., стоимость валюты выросла примерно на 5%. Об этом свидетельствуют данные портала CoinMarketCap.
По состоянию на 13.19 мск, цена биткоина выросла на 5,46%, до $13 900.
Временами цена превышала уровень в $14 тыс.
Ранее сообщалось, что спрос на биткоин подогревают обещания кандидатов в президенты США выделить $1,2-2,2 трлн на преодоление последствий пандемии.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Пошел в рост: биткоин дорожает на фоне выборов в США
— «К криптовалютам отношения не имеет»: зачем ЦБ цифровой рубль