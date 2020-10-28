Госдума приняла в I чтении проект бюджета на три года

Госдума в первом чтении одобрила проект федерального бюджета России на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, сообщает ТАСС.

Проект основывается на прогнозе социально-экономического развития страны, который предполагает медленное восстановление мировой экономике на фоне ограничений из-за коронавируса.

Согласно документу, доходы федерального бюджета в 2021 году предусмотрены в размере 18,8 трлн рублей, а расходы в объеме 21,52 трлн рублей.

В 2022 году доходы составят 20,6 трлн рублей, траты — 21,88 трлн, а в 2023 году бюджет пополнится на 22,3 трлн, а будет израсходован на 23,67 трлн рублей.

Таким образом, дефицит бюджета в 2021 году сложится на уровне 2,75 трлн рублей, в 2022 году — 1,25 трлн рублей, в 2023 году — 1,41 трлн рублей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Вирусный дефицит: Мишустин рассказал о проблемах будущего бюджета

— Финансирование Бурятии на заготовку семян деревьев возрастет вдвое

— Правительство России выделило научным центрам мирового уровня почти 2,4 млрд рублей