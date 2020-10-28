Минфин счел индексацию пенсий неработающих граждан более справедливой

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ведомство выступает против индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщает ТАСС.

Он пояснил, что пенсия является компенсацией за утраченный заработок, а если пенсионер работает, то заработок не утрачен.

Кроме того, министр отметил повышение зарплат в стране, в связи с чем сказал, что справедливее будет провести индексацию пенсий для неработающих пенсионеров.

«Поэтому, на наш взгляд, важно сосредоточиться на поддержке тех пенсионеров, которые сегодня не работают», — произнес Силуанов.

В заключении он добавил, что пенсия для неработающих пенсионеров возрастет выше уровня инфляции, и это уже учтено в бюджете страны.