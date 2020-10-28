Минфин счел индексацию пенсий неработающих граждан более справедливой
Елизавета Мележенкова
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Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ведомство выступает против индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщает ТАСС.
Он пояснил, что пенсия является компенсацией за утраченный заработок, а если пенсионер работает, то заработок не утрачен.
Кроме того, министр отметил повышение зарплат в стране, в связи с чем сказал, что справедливее будет провести индексацию пенсий для неработающих пенсионеров.
«Поэтому, на наш взгляд, важно сосредоточиться на поддержке тех пенсионеров, которые сегодня не работают», — произнес Силуанов.
В заключении он добавил, что пенсия для неработающих пенсионеров возрастет выше уровня инфляции, и это уже учтено в бюджете страны.