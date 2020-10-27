Суд Гааги снял арест с брендов водки «Столичная» и «Московская»
Валерия Исполатова
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Окружной суд Гааги снял арест с брендов водки «Столичная» и «Московская», передает ТАСС.
«В соответствии с решением судьи, с указанных торговых знаков снимается арест», — сообщается в постановлении инстанции.
Ранее стало известно, что бывшие акционеры ЮКОСа добились ареста прав на водочные товарные знаки «Столичная» и «Московская» на территории Бельгии, Нидерландов и Люксембурга.
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