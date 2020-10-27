Мировой туризм потерял $730 млрд из-за пандемии коронавируса

За первые восемь месяцев 2021 года число туристических поездок в мире сократилось на 70%. Как сообщает Всемирная туристская организация, потери достигли $730 млрд, передает РИА «Новости».

По данным организации, в июле стало на 81% меньше поездок, чем в июле прошлого года, а в августе – на 79%.

«Спад имеет драматические социально-экономические последствия и ставит под угрозу миллионы рабочих мест и компаний. Это говорит об острой необходимости в безопасном, своевременном и скоординированном возобновлении туризма», — заявил глава организации Зураб Пололикашвили, слова которого приводятся в сообщении.

Как сообщалось, Россия разрешила гражданам выезжать за рубеж на отдых с 1 августа по ограниченному числу направлений. Ранее границы страны были закрыты из-за пандемии коронавируса.

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